Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Российские добровольцы прорвали границу с РФ, в Иваново упал самолет Ил-76, а в Европарламенте поддержали уголовное наказание за нарушение и обход санкций.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Прорыв границы РФ

Сегодня утром "Русский добровольческий корпус", воюющий на стороне Украины, совместно с легионом "Свобода России" и Сибирским батальоном прорвали границу РФ со стороны Украины. Они зашли на территорию российских Курской и Белгородской областей, в том числе при поддержке танков, там завязался бой.

В Минобороны РФ подтвердили факт атаки, заявив, что она якобы "была отбита". Но российские добровольцы сообщают, что бои продолжаются. Детальнее о том, что происходит в Курской и Белгородской области - читайте в материале РБК-Украина.

Падение Ил-76

Военно-транспортный самолет россиян Ил-76 упал в Ивановской области во время планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, все они погибли. При этом в сети пишут о 16 погибших. Официальной причиной называют пожар одного из двигателей при взлете самолета. Но росСМИ выдвигают версии по типу "усталости металла" и попадания птицы в двигатель.

Атаки на НПЗ в России

С ночи и в течение всего дня в России массовый налет беспилотников. Дроны сегодня атаковали большое количество областей: Московскую, Ленинградскую, Белгородскую, Курскую, Брянскую, Тульскую, Воронежскую, Ростовскую, Орловскую, Нижегородскую.

Так, в Орловской области вспыхнула нефтебаза, а в Нижегородской области был поражен большой НПЗ, принадлежащий "Лукойлу". По данным источников РБК-Украина, за атакой на НПЗ стоит Главное управление разведки МО Украины.

Издание Reuters со ссылкой на источники пишет, что главный блок перегонки сырой нефти (AVT-6) на этом нефтеперерабатывающем заводе приостановил работу после атаки. Это означает, что, по крайней мере, половина производства НПЗ остановлена.

Помощь от США

Reuters узнало о планах администрации президента США выделить 400 млн долларов в помощь Украине. Это может стать первым пакетом военной помощи с декабря прошлого года, поскольку у Пентагона закончились деньги, выделенные Конгрессом, а новое финансирование до сих пор не одобрено.

Удар по Кривом Роге

Россияне атаковали ракетой Кривой Рог. В результате удара вспыхнул пожар в многоэтажке.

Украина

Общество

Президент Владимир Зеленский подписал закон о биологическом отцовстве (материнстве) для военных в случае их гибели. В частности, репродуктивные клетки военных будут храниться в течение нескольких лет бесплатно.

Интервью Зеленского

Также глава государства Владимир Зеленский дал интервью французским медиа BFM TV и Le Monde. Во время которого рассказал о строительстве фортификаций, заявил о преимуществе РФ в дальнобойном оружии "на 20 км", сказал, что вражеское наступление "остановлено", выразил мнение, что Путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове, высказался об участии россиян на олимпиаде во Франции и напомнил, что в обычном законодательстве "не существует демобилизации во время войны".

Происшествия

В Украине нейтрализовали одну из крупнейших агентурных сетей ФСБ, которая распространяла прокремлевские нарративы и действовала "под прикрытием" УПЦ МП.

СБУ разоблачила более 15 участников группировки. Четверо ключевых лиц задержаны, среди которых - один из глав киевского храма УПЦ МП.

О вступлении Украины в ЕС

На заседании коллегии Еврокомиссии 12 марта ожидается дискуссия о промежуточной оценке выполнения реформ Украиной и Молдовой на их пути в ЕС, сообщает "Радио Свобода".

Ожидается, что профильный еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, предложит считать выполненными два из четырех шагов: а именно - увеличение численности работников НАБУ и дальнейшее расширение штата ежегодно, также - отмена ограничения полномочий НАПК.

Пакет поддержки от Дании

Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине в 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar и не только.

Курс

Доллар дорожает третий день. Официальный курс на 13 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,4924 грн за 1 доллар (+0,1099 грн).

Погода

Завтра, 13 марта, в Украине кроме северо-восточных и восточных областей ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Местами ночью будет до -7.

Мир

ЕС

Европарламент поддержал криминализацию обхода санкций, что позволит конфисковать активы РФ.

Сегодня Европейский парламент 543 голосами за, 45 против и 27 воздержавшихся принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он введет общее определение нарушений и минимальные наказания за них.

Также ЕС продлил действие санкций против России, которые были введены за войну в Украине.

Польша

В польском Генштабе заявили, что в НАТО есть 300 000 солдат, находящихся в состоянии высокой готовности к перебазированию в Польшу на случай вооруженной агрессии против страны.

Чехия

Премьер Чехии Петр Фиала заявил о возможности увеличения закупки снарядов для ВСУ. По его словам, в дополнение к 300 тысячам единиц артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины в третьих странах, чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч единиц в необязательном порядке.

Армения

Премьер Армении Никол Пашинян назвал условие для выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, это возможно, если в ОДКБ не объяснят, в чем видят свою "зону ответственности" в стране.

НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис официально объявил о желании баллотироваться на пост генсека НАТО.

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