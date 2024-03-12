После долгого перерыва. США готовят военную помощь Украине на 400 млн долларов, - СМИ

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине размером в 400 млн долларов. Он может стать первым в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что это первый подобный шаг США за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Украины по-прежнему блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе.

Чиновники, которые говорят на условиях анонимности, заявили, что объявление военной помощи ожидается позже во вторник.

Новый пакет военной помощи Украине может достичь 400 млн долларов.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должен одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Как пишет CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.

США ищут пути предоставления помощи Украине

Недавно сообщалось, что Пентагон взвешивает, стоит ли использовать оставшийся последний источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины даже без гарантий того, что эти средства будут компенсированы Конгрессом.

Позже стало известно, что администрация президента Джо Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов по финансированию армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку.