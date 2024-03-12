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Дожди и снег, но не всюду. Синоптики назвали регионы, где завтра даже не капнет

Украина, Вторник 12 марта 2024 15:21
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Дожди и снег, но не всюду. Синоптики назвали регионы, где завтра даже не капнет Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 13 марта, в Украине будет по-зимнему снежно и с дождями, правда днем картину скрасят небольшие, но "плюсы". При этом осадки пройдут не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В Украине, кроме северо-восточных и восточных областей, небольшой дождь и мокрый снег; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и в Карпатах умеренные осадки", - рассказали синоптики.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. А температура ночью снизится до малых "минусов".

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях 2-7° мороза, на западе и юге страны 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 8-13°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Дожди и снег, но не всюду. Синоптики назвали регионы, где завтра даже не капнет

Синоптики дали прогноз на 13 марта в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине в марте 2024 года теплее обычного. Так, среднемесячная температура колеблется в пределах 1-7° тепла. Это на 1-2° выше нормы.

Отметим, февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева после 2002 года. Добавим, что в последний месяц зимы, 29 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.

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