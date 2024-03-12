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НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

Украина, Вторник 12 марта 2024 15:57
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НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,4924 гривен за 1 доллар (+0,1099 грн).

НБУ повышает официальный курс доллара третий день подрядbank.gov.ua

Курс евро составит 42,0414 гривен за 1 евро (+0,0855 грн).

НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 38,50-38,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,65 грн/доллар.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года.

Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ждали курс 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

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