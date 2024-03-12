САУ Caesar и не только. Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Дании.

Пакет предусматривает передачу Украине САУ Caesar, самоходных 120-мм минометов и боеприпасов к ним.

Деньги на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды - в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

"Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины… Помощь оказана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Это уже 16 пакет военной помощи, который Дания предоставит Украине для защиты от российской агрессии.

САУ Caesar

Отметим Caesar - это артиллерия, которая имеет эффективную дальность огня до 42 километров.

Вооружение использует весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. Скорострельность - 6 снарядов в минуту.

Что предшествовало

Напомним, еще в феврале этого года премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.