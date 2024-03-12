Евросоюз продлил действие санкций против РФ еще на полгода

Европейский союз продлил действие санкций, которые были введены против РФ за войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС .

Отмечается, что они будут действовать до 15 сентября 2024 года. Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, которые фигурируют в перечне.

Санкции по-прежнему будут применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, многие из которых стали объектом санкций в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

В контексте пересмотра санкций, Совет ЕС также принял решение не продлевать списки трех человек и исключить из списка девять умерших.

Санкции нужно усиливать

После 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины ЕС массово расширил санкции против РФ с целью значительно ослабить экономическую базу страны, лишить ее критически важных технологий и рынков, а также значительно ограничить ее способность вести войну.

14 и 15 декабря 2023 года Европейский совет принял выводы, в которых подтвердил свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, представляющей собой явное нарушение устава Организации Объединенных Наций.

Также он подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ, а также ее неотъемлемое право на самооборону от агрессии России.

Совет ЕС также заявил, что способность России вести агрессивную войну должна быть еще больше ослаблена, в частности путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного осуществления и предотвращения их обхода.

Санкции ЕС против России

23 февраля Европейский Союз утвердил 13-й пакет санкций против России. Совет ЕС принял введение ограничительных мер в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Под новые санкции ЕС оказались российские губернаторы, оккупационные "чиновники" и представители Беларуси.

Впоследствии к 13-му пакету евросанкций решила присоединиться Швейцария.