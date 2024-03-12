ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За атакой на НПЗ в Нижегородской области стоит ГУР, - источники

Вторник 12 марта 2024 17:28
UA EN RU
За атакой на НПЗ в Нижегородской области стоит ГУР, - источники Фото: за атакой на НПЗ в Нижегородской области стоит ГУР (t.me/glebnikitin_nn)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сегодня, 12 марта, был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны Украины.

По словам источников, атаку на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области организовало ГУР.

Более детальных подробностей собеседники издания не раскрыли.

Атака на НПЗ

Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники.

При этом уточнялось, что ударный беспилотник попал прямо в установку перегонки нефти.

После такой атаки на территории предприятия возник пожар.

Также на удар по нефтеперерабатывающему заводу жаловался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Нижний Новгород Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ
Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг