В Польшу в случае угрозы могут перебросить до 300 тысяч военных НАТО, - Генштаб польской армии

В настоящее время в Польше дислоцировано несколько тысяч военнослужащих НАТО. Однако их число может значительно возрасти в случае угрозы.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Дымановский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.

По его словам, американские солдаты размещены в Польше уже давно.

"Их несколько тысяч. Они регулярно тренируются вместе с нами. Напомню, что США и другие союзники поддерживают нас и в других сферах: в воздухе, на море, в космосе и в кибербезопасности, - заявил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли увеличение численности американских войск в Польше до 100 тысяч человек, генерал сказал, что это реалистичный сценарий. -

"Такова предпосылка последних планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на недавнем саммите в Вильнюсе. До сих пор в составе контингента НАТО было 40 тысяч солдат, теперь их будет 300 тысяч", - сказал генерал Дымановский.

При это он отметил, что 300 тысяч военнослужащих НАТО уже находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

По словам Дымановского, "солдаты будут прибывать в страну, находящуюся под угрозой, еще до начала войны".

"В этом и заключается суть планов, которые направлены на сдерживание. У нас готовы различные сценарии, чтобы адекватно ответить на агрессию", - дополнил он.

Предыстория

11 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава хочет увеличить количество американского военного контингента на своей территории. Польский президент также заявил, что Варшаве нужно больше американских военных, больше техники для Украины и гарантии того, что заявления Трампа о НАТО "являются лишь пустыми словами".

Он также подчеркнул, что что страны-члены Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Всего на территории Польши по состоянию на 2023 год находится около 10 тысяч американских военных.

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