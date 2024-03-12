Россияне ударили по Кривому Рогу: горит многоэтажка
Российские оккупанты сегодня, 12 марта, нанесли удар по Кривому Рогу. В результате этого начался пожар в многоэтажке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.
"Взрыв в Кривом Роге. В результате вражеской атаки начался пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем", - написал чиновник.
Он также подчеркнул, что угроза ударов продолжается и призвал жителей Днепропетровской области находиться в безопасных местах.
Отметим, в 18:35 Воздушные силы Вооруженных сил Украины писали о том, что в направлении Кривого Рога летит управляемая авиационная ракета. Вероятно, это была Х-59.
Атаки на Кривой Рог
Напомним, российские оккупанты регулярно запускают ракеты и дроны в сторону Кривого Рога. Там часто раздаются взрывы.
В частности, несколько взрывов жители города слышали 8 марта.
При этом 1 марта украинские воины уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.
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