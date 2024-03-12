Премьер Армении назвал условие выхода страны из ОДКБ

Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если там не объяснят, в чем видят свою "зону ответственности" в стране.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения" .

Он напомнил, что Армения заморозила участие в организации и не участвует в заседаниях, обсуждении документов и не использует свою квоту по назначению заместителя руководителя ОДКБ.

"Ереван просит, ожидает и требует, чтобы партнеры в ОДКБ ответили на один вопрос: какая зона ответственности организации в Армении", - сказал Пашинян.

Премьер заверил, что Армения не создавала никаких проблем с ОДКБ, и они появились только с того момента, когда Ереван впервые поднял вопрос о зоне ответственности ОДКБ.

"И ответы на этот вопрос мы так и не получили. Причем он не появился ниоткуда. До этого были серьезные обсуждения. Мы получили четкую позицию ОДКБ и России, которая не дает оснований для каких-либо разночтений. Речь шла о том, что суверенная территория Республики Армения - это "красная линия" для Москвы и Организации", - подчеркнул Пашинян.

Как отметил премьер, когда во время вторжения Азербайджана в мае 2021 г. Армения зафиксировала, что красная линия перейдена, со стороны ОДКБ не было шагов, предусмотренных уставом. Тогда Ереван не стал поднимать никаких вопросов, они обсуждались в рабочем порядке.

"Потом были новые вторжения Азербайджана в ноябре 2021, сентябре 2022 года. То есть мы не просто однажды "проснулись и вспомнили" об ОДКБ, это был длительный процесс, который начался еще в 2020 году, даже раньше", - добавил Пашинян.

Он отметил, что в ходе войны 2020 года ОДКБ выразил готовность отправить миротворцев в Армению, но у Еревана возник вопрос, почему организация выступает как нейтральная сторона, если Армения является ее участником.

Пашинян подчеркнул, что если в ОДКБ смогут дать ответ, какова сфера ответственности организации по Армении, и это будет соответствовать представлениям Еревана, то "вопрос будет решен".

"Если нет, Армения выйдет из ОДКБ. Когда - сказать не могу", - добавил армянский премьер.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Москва. Российские так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха. Недавно Пашинян заявил, что Армения "заморозила" свое участие в Организации договора о коллективной безопасности.

Как закончился конфликт между Арменией и Азербайджаном в 30 лет - читайте вматериале РБК-Украина.