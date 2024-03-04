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Убили минимум 12 человек и требуют отставки премьера: на Гаити сбежали тысячи заключенных

Гаити, Понедельник 04 марта 2024 09:48
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Убили минимум 12 человек и требуют отставки премьера: на Гаити сбежали тысячи заключенных Фото: в Гаити власти объявили 72-часовое чрезвычайное положение из-за побега тысяч заключенных (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Гаити власти объявили 72-часовое чрезвычайное положение и ночной комендантский час в столице и окрестностях из-за массового бегства заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Чрезвычайное положение в стране объявили после того, как вооруженные банды штурмовали крупную столичную тюрьму Порт-о-Пренса, убив по меньшей мере 12 человек и освободив около 4000 заключенных.

Главари группировок требуют отставки находящегося за пределами страны премьер-министра Ариэля Генри.

Как отмечает издание, он отправился в Найроби для обсуждения отправки в Гаити многонациональных сил безопасности под руководством Кении.

В правительственном заявлении говорится, что банды атаковали две тюрьмы, одна из которых находится в столице, а другая - в соседнем Круа-де-Буке.

Они были захвачены штурмом на выходных. Отмечается, что среди задержанных в Порт-о-Пренсе находились члены банды, обвиненные в причастности к убийству президента Жовенеля Моиса в 2021 году.

Побег и бунты в тюрьмах

Мы сообщали, что из тюрьмы Эквадора сбежала группа заключенных. Среди них один из самых известных главарей наркокартелей страны Хосе Адольфо Масиаса. После ряда вспышек насилия в стране объявили чрезвычайное положение.

Массовый бунт также произошел и в тюрьме недалеко от столицы Гондураса - тогда была убита по меньшей мере 41 женщина, некоторые из них сгорели заживо.

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