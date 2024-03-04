Убили минимум 12 человек и требуют отставки премьера: на Гаити сбежали тысячи заключенных

В Гаити власти объявили 72-часовое чрезвычайное положение и ночной комендантский час в столице и окрестностях из-за массового бегства заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

Чрезвычайное положение в стране объявили после того, как вооруженные банды штурмовали крупную столичную тюрьму Порт-о-Пренса, убив по меньшей мере 12 человек и освободив около 4000 заключенных.

Главари группировок требуют отставки находящегося за пределами страны премьер-министра Ариэля Генри.

Как отмечает издание, он отправился в Найроби для обсуждения отправки в Гаити многонациональных сил безопасности под руководством Кении.

В правительственном заявлении говорится, что банды атаковали две тюрьмы, одна из которых находится в столице, а другая - в соседнем Круа-де-Буке.

Они были захвачены штурмом на выходных. Отмечается, что среди задержанных в Порт-о-Пренсе находились члены банды, обвиненные в причастности к убийству президента Жовенеля Моиса в 2021 году.