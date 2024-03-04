Хакеры ГУР "взломали" серверы Минобороны России: фото секретных документов

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Киберспециалисты ГУР МО Украины реализовали очередную успешную спецоперацию против государства-агрессора России - в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Теперь, как отмечают разведчики, украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства.

"Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между больше 2000 структурных единиц силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев", - добавляют в ведомстве.

Хакеры ГУР "взломали" серверы Минобороны России (t.me/DIUkraine)

Анализ полученных данных, в частности, помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а также заместителей, помощников, специалистов - всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократъ".

"В распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ - Тимура Иванова. Этот заместитель Шойгу сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной", - констатировали в ГУР.

Не первая атака

Недавно украинские хакеры атаковали самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Кроме того, в декабре 2023 года украинские хакеры остановили работу одной из самых больших ERP-систем 1С-Рарус. Ее используют для бухгалтерских сервисов.

Отметим, что IT-армия Украины начала свою работу на третий день полномасштабного вторжения России в Украину. За это время наши хакеры атаковали более 4 тысяч ресурсов страны-оккупанта.