Генерал сделал важное заявление о ситуации на Таврическом направлении

За последние сутки украинские военные не допустили потери рубежей, районов и позиций на Таврическом направлении. В частности, это касается и Авдеевского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потери рубежей, районов и позиций не допущены", - отметил он.

Удары врага

За минувшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 25 авиационных и 3 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери противника за сутки на Таврическом направлении составили: в живой силе - 426 человек (убитыми и ранеными), 1 танк, 5 боевых бронемашин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 9 автомобилей и 1 единица спецтехники.

"Нейтрализовано или уничтожено 287 БПЛА разных типов. Силы обороны Украины уничтожили еще 4 склада боеприпасов россиян. За последние два дня еще 5 российских оккупантов взяты в плен", - добавил Тарнавский.

Отметим, что в общей сложности за минувшие сутки ВСУ ликвидировали почти 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 417 950 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 42 автомобильной техники и 22 артсистемы россиян.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки в Украине на фронте произошло 78 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.