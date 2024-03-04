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В 100 км от Калининграда. В Польше упал неизвестный предмет

Польша, Понедельник 04 марта 2024 15:25
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В 100 км от Калининграда. В Польше упал неизвестный предмет Фото: неизвестный предмет упал в Польше 4 марта (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Неизвестный предмет упал в поле недалеко от польского города Милаково (Острудзкий уезд Варминско-Мазурского воеводства). Город находится в чуть больше, чем в 100 км от российского Калининграда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Fakt.

"Имеем информацию, что на полях был предмет. Полиция охраняла место", - сказал журналистам сержант полиции.

Майор 16-й Поморской механизированной дивизии Магдалена Косцинская отметила, что дело ведет милиция и прокуратура, а "армия здесь ни при чем".

"Это гражданское дело, а не военное", – добавила она.

Позже пресс-секретарь окружной прокуратуры в Эльблонге уточнила информацию.

"Неизвестный объект действительно закрепили возле Мрога. На месте работали сотрудники Службы внутренней безопасности, жандармерии и полиции. По предварительным данным, это воздушный шар. Он будет подвергнут дальнейшей экспертизе", - сказала прокурор Ева Зембка.

Для справки

Милаково (пол. Miłakowo, нем. Liebstadt) - город в северной Польше. Принадлежит к Острудзкому уезду Варминско-Мазурского воеводства.

В 100 км от Калининграда. В Польше упал неизвестный предметНеизвестный предмет упал в Польше 4 марта (google.com)

Напомним, в Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

Вскоре на месте падения российского дрона-камикадзе Shahed в Модове во время атаки по Украине, нашли не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.

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