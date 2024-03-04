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В Украине ожидается резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Украина, Понедельник 04 марта 2024 15:14
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В Украине ожидается резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни Фото: погода в Украине 5 и 6 марта резко изменится (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 5 марта, в Украине ожидается до 12 градусов тепла. Однако, 6 марта на территории всей страны резко похолодает до максимальных отметок в +6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине 5 марта

Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +6+12 градусов.

В западных областях и в Крыму +10+16 градусов.

Будет наблюдаться теплая погода.

Погода в Украине 6 марта

С 6 марта в Украине ожидается похолодание: днем не выше +1+6 градусов.

Теплее будет только в южной части и Закарпатье.

В ночные часы - небольшой мороз.

На большей части Украины осадков не ожидается. Лишь в западных областях местами пройдет мокрый снег и дождь.

Погода в Киеве 5 и 6 марта

Погода в столице 5 марта будет до +9 градусов, без осадков.

Однако, 6-го марта ожидается резкое похолодание.

Погода в Украине

Средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года в результате рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

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