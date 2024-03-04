ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ

Украина, Понедельник 04 марта 2024 18:45
UA EN RU
Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 4 марта, сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Зеленский издал указ №140/2024, в котором уволил бывшего командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу.

После чего президент новым указом №141/2024 назначил на должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца.

Что известно о новом командующем

Известно, что Яковец украинский военачальник и бригадный генерал. Яковец принимал участие в российско-украинской войне и отличился во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

За значительные заслуги был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II в., и Орденом Даниила Галицкого.

Перестановки в ВСУ

Напомним, недавно Зеленский сообщил, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского есть карт-бланш на кадровые перестановки в армии.

Как отмечал главком ВСУ, его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.

Кроме того, Сырский уже сообщил о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
NEWS
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать