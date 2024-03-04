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В ГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области: появились интересные детали

Россия, Понедельник 04 марта 2024 09:09
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В ГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области: появились интересные детали Фото: взрыв на мосту в Самарской области РФ 4 марта подтвердило ГУР (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Главное управление разведки (ГУР) вывело из строя железнодорожный мост в Самарской области. Сейчас движение по переправе, которой перевозили боеприпасы, парализовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области", - говорится в сообщении.

Так, взрыв произошел около 6 часов 4 марта. Как отмечают разведчики, мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

"Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным", - добавили в ГУР.

Зачем использовали мост оккупанты?

Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.

Подрыв моста в Самарской области РФ

Первыми о взрыве на мосту через реку Чапаевка в Самарской области РФ сообщили российские Telegram-каналы. Территорию уже оцепили. Как уже успели выяснить российские силовики, якобы, на мосту было заложено самодельное взрывное устройство.

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