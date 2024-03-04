ГТС не пропадет: Шмыгаль сообщил о плане Б после прекращения транзита российского газа

Киев ведет переговоры с европейскими странами о транзите газа с территории России после 2024 года. Если договориться не удастся, газотранспортная система будет использоваться для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции.

"Что касается транзита. Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором, чтобы продлевать и ставить свои подписи под соглашением", - сказал он.

В то же время премьер сообщил о неоднократных переговорах на европейских площадках, с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии.

"Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать, так как и делали это до сих пор ответственно перед европейскими партнерами. То есть здесь инициатива на стороне ЕС, наших партнеров", - рассказал Шмыгаль.

В случае если никакого решения не будет, Украина будет использовать газотранспортную систему для своих целей. "У нас безусловно план Б, система не пропадет. Она нужна для нашего государства и мы имеем другие возможности как ее использовать, в том числе и для транзита", - сказал он.

Отопительный сезон 2024 года

Отвечая на вопрос, о том, как Украине удалось пройти зиму за счет газа собственной добычи, Шмыгаль сказал: "Первое. 86 новых скважин "Укргаздобыча" - это структурное подразделение "Нафтогаза", пробурило в прошлом году. Есть чрезвычайно мощные новые скважины. Там 250 мне кажется тысяч метров кубических показатель. Это очень высокий показатель добычи".

По его словам, помимо увеличения собственной добычи, к сожалению, произошло снижение потребления "Это потеря территорий, потеря крупных промышленных предприятий, отсутствие возможностей полноценного экспорта. Конечно же, потеря определенного производственного потребления", - сказал он.

В то же время, потребление населения сохранилось практически на довоенном уровне и соответственно было обеспечено "Нафтогазом" в полном объеме плюс все потребности украинской промышленности, украинского бизнеса на данный момент, добавил премьер.

Транзитный контракт

Согласно пятилетнему соглашению о транзите между Москвой и Киевом, подписанном в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование трубопроводной сети.

Украина неоднократно заявила, что не будет вступать в переговоры с Россией по продлению контракта.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также заявила, что Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину, истекающее в конце года.

В то же время, в Киеве не исключают, что компании стран ЕС сами смогут заказывать транзитные мощности украинской ГТС для российского газа.