Аудит ВСУ, поступление оружия и боеприпасов. Зеленский провел ежедневный селектор

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. В частности, на нем обсудили аудит ВСУ, поступление оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершен. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье взамен утраченного. Дал поручение главе ОГА взять это на контроль", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу.

"Там, к счастью, без жертв, но много раненых. Людям так же оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.

Во время заседания президент заслушал министра Рустема Умерова и представителей Минобороны по фактическим поступлениям оружия и боеприпасов, а также запланированных поступлений в марте.

"Заслушал Главкома по оперативной обстановке на основных направлениях, аудита Вооруженных сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно - доклады разведок, СБУ и МВД", - сообщил он.

Зеленский добавил, что "зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику.

"Приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: Дунаем и через Молдову", - заявил он.

Аудит в армии

Недавно лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит "Сил обороны".

Депутат отметил, что во время аудита были выявлены целые подразделения украинских военных, которые за два года полномасштабной войны "ни разу не были на фронте".

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