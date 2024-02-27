Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Наши воины приземлили за день два вражеских Су-34, президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, а в ЕС обсуждают возможность отправки западных войск в Украину.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Сбитие Су-34

Украинские воины сегодня сбили два российских истребителя Су-34. Оба борта "приземлили" на восточном направлении, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

ВСУ отошли от сел Степное и Северное

Украинские подразделения совершили отход от небольших сел - Северное и Степное, которые находятся возле Авдеевки, сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По его словам, в этих населенных пунктах на двоих до войны вместе было до 100 жителей.

В настоящее время Силы обороны на Авдеевском направлении стабилизировали линию обороны в районах Тоненькое, Орловка и Бердычи.

Украина

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 февраля, прибыл в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Среди тем визита: "формула мира", возвращение пленных и депортированных лиц и экономическое сотрудничество.

Новые руководители НАПК и ГСЧС

Кабинет министров принял назначение нового председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Им стал Виктор Павлущик.

В свою очередь правительство временно возложило исполнение обязанностей главы ГСЧС на Андрея Даника.

Арест "Синево"

В Синево заявили, что ГБР арестовало здание их головного офиса и центральной лаборатории в Киеве, что может привести к полной остановке работы сети лабораторий в Украине. В Госбюро расследований говорят, что никакого влияния на работу компании нет и работники могут работать в офисе.

Пашинский вышел из СИЗО

Бывший народный депутат Сергей Пашинский вышел из СИЗО. Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины внесла за него залог в размере 272,5 млн. гривен.

Правительство утвердило знак торговой марки "Сделано в Украине"

Кабинет министров утвердил постановление о продвижении товаров украинского производства. Все предприятия могут использовать торговую марку "Сделано в Украине" бесплатно.

Погода

28 февраля в Украине ожидается солнечная и сухая погода. В течение дня температура воздуха местами прогреется до +17 градусов.

Курс

Доллар подорожал после понижения в течение трех дней подряд. Официальный курс на 28 февраля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,4249 грн за 1 доллар (+0,0888 грн).

Что изменится с 1 марта в Украине

Украинцев ждет несколько важных нововведений в марте. Правительство анонсировало масштабный перерасчет пенсий и новые правила назначения выплат переселенцам. Для выпускников на следующий месяц стартует регистрация на НМТ. РБК-Украина в материале расписало о главных изменениях марта 2024 года в материале.

Мир

50 млрд от ЕС для Украины

Европейский парламент поддержал предоставление Украине 50 млрд евро. Речь идет об Ukraine Facility, многолетней программе финансовой помощи для Украины. За соответствующее решение проголосовали 536 евродепутатов, 40 - против, а 39 воздержались.

Окончательно утвердить программу в апреле.

Отправка западных войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции с около 20 лидерами ЕС в Париже допустил отправку западных войск в Украину в будущем. После чего ряд партнеров и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что пока не рассматривают размещение сухопутных сил в Украине.

Граница с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска из Украины. Речь идет о "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Утром в очереди насчитали около 2100 грузовиков.

КНДР

Северная Корея ускоряет темпы сокровенных поставок орудия РФ. Как пишет Bloomberg, КНДР уже предоставила российской стороне около 6700 контейнеров (3 млн снарядов калибра 152-мм).

Запрет Польши на импорт из Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что его страна может ввести запрет на импорт новых украинских товаров в случае, если Европейский союз не предложит никакого решения проблемы для польских фермеров.

Байден созывает лидеров Конгресса

Президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса сегодня, 27 февраля. Они должны обсудить вопросы помощи Украине и голосования по финансированию работы американского правительства.

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