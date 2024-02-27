В очереди 2100 грузовиков: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Польша продолжает блокировать шесть пропускных пунктов по проезду украинских грузовых средств. Фермеры пропускают определенное количество, но это критически низкие показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"В целом движение для легковушек и автобусов происходит свободно в обе стороны. По грузовым транспортным средствам блокируется движение по шести направлениям: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини", - информирует он.

Как отмечает Демченко, на сегодняшнее утро общее количество в очередях составляет около 2100 грузовиков. Наибольшее скопление наблюдается напротив "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

Количество пропуска грузовиков критически низкое

"Наряду с очередями имеем существенное снижение пересечения границы грузовыми транспортными средствами. Польские фермеры все же пропускают незначительное количество грузовиков в обе стороны. Но критически низкие показатели мы продолжаем фиксировать по двум направлениям", - сообщает представитель ГПСУ.

На пропускных пунктах пересекло "Шегини" и "Ягодин", по его словам, пересекло не более 150 грузовиков при том, что в общей сложности пропускная способность этого направления составляет примерно 1200-1400 грузовиков в сутки.

"И собственно на этом направлении польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует с Украины в Польшу. За последние дни здесь нулевые показатели", - отмечает он.

Блокировка границы перевозчиками

Как отметил Демченко, нет официального подтверждения от польских пограничников, что к блокированию присоединятся перевозчики.

"Ни на уровне пограничного представительства аппарата, ни на уровне старших изменений по пунктам пропуска", - утверждает он.

По его словам, соответствующую информацию о планах возобновления блокировочных действий польскими перевозчиками также наблюдали в открытых источниках.

"Среди направлений, которые распространялись в сообщениях СМИ, это в пределах тех направлений, где и сейчас польские фермеры блокируют движение для грузовиков", - добавил спикер ГНСУ.

Напомним, вчера появилась информация о том, что польские перевозчики намерены возобновить протесты на границе с Украиной в пятницу, 1 марта.