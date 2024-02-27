Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине

Украинцев ждет несколько важных нововведений в марте. Правительство анонсировало масштабный перерасчет пенсий и новые правила назначения выплат переселенцам. Для выпускников в следующем месяце стартует регистрация на НМТ.

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Индексация пенсий

Плановая индексация пенсионных выплат в Украине ежегодно проходит в марте. В правительстве заявили, что в этом году пенсии будут повышены почти на 8%, учитывая инфляцию и величину средней заработной платы.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 1 марта средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн.

При этом максимальная сумма повышения не может быть более 1500 грн, а назначенные в 2021-2023 годах пенсии возрастут на 100 грн.

Около 10 млн украинцев могут рассчитывать на индексацию. Это пенсионеры, уплачивающие страховые взносы, военные, чернобыльцы с инвалидностью, получатели страховых выплат потерпевшим от несчастного случая на производстве и при профессиональном заболевании.

Фото: в марте проиндексируют пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перерасчет минимальных пенсионных выплат

Помимо индексации с 1 марта 2024 года повысят минимальные пенсии в зависимости от возраста и наличия страхового стажа:

получателям минимальной пенсионной выплаты (пенсионеры с малым страховым стажем) – с 2520 грн до 2725 грн ;

; пенсионерам в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин – с 2760 грн до 2980 грн ;

; неработающим пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин, пенсионерам в возрасте более 80 лет со стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин – с 3120 грн до 3370 грн ;

; пенсионерам в возрасте более 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин – с 3000 грн до 3240 грн.

Новые правила для ВПЛ

С 1 марта 2024 изменится порядок выплат денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Только отдельные категории будут получать выплаты от государства в размере 2-3 тыс. грн и в дальнейшем, остальным придется подать новое заявление. Значительное количество ВПЛ могут лишить помощи, ведь критерии назначения будут более жесткими.

Автоматически продлят выплаты еще на полгода:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью младше 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

После подачи нового заявления с 1 марта смогут получать помощь следующие категории:

беременные женщины после 30-й недели беременности;

малолетний ребенок, прибывший в новую громаду без сопровождения законного представителя;

лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсионную выплату и/или получающие государственную социальную помощь (если среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9444 грн);

лица трудоспособного возраста, которые не работают, но зарегистрировались в центре занятости, и при этом в семье есть дети, посещающие детсады или учебные заведения;

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

Фото: выплаты ВПЛ автоматически продолжат пенсионерам (Getty Images)

Также государство будет оказывать дополнительную поддержку родителям, не имеющим возможности работать, ухаживая за детьми, если совокупный доход на одного члена семьи в месяц не превышает 9444 грн и если такие семьи проживают на территории, где возможны или ведутся боевые действия. В таких условиях заявление на продление выплат могут подать:

лица трудоспособного возраста, не работающие и ухаживающие за ребенком до 14 лет;

семьи, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Семьи, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но если в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детский сад, или обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате, также могут подать заявление и получать выплаты еще 6 месяцев.

Последний месяц для идентификации пенсионеров

Март станет последним месяцем, когда пенсионеры получат выплаты без идентификации (подтверждения личности). Но это правило касается только пенсионеров из числа ВПЛ, которые получили статус переселенца еще до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022.

Физическую проверку можно пройти в отделениях Пенсионного фонда или Ощадбанка, а также удаленно через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

Если до 31 марта 2024 идентификация не будет пройдена, пенсия будет накапливаться на счете получателя до тех пор, пока пенсионер не подтвердит свою личность. И сразу после этого вся сумма будет переведена на расчетный счет получателя.

Стартует регистрация на НМТ

Первая дата в календарном плане Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году – 14 марта. В этот день начинается регистрация на прохождение основной сессии тестирования.

Она продлится в течение месяца (до 11 апреля) в личном кабинете выпускника. Затем у участника будет еще несколько дней, чтобы скорректировать данные. До 15 апреля в кабинете можно изменить предмет по выбору, изменить населенный пункт в Украине или за границей для сдачи НМТ.

Основная сессия тестирования продлится с 14 мая по 25 июня, а результаты станут известны до 2 июля.

Фото: 14 марта начинается регистрация на НМТ (Getty Images)

Регистрация на дополнительную сессию НМТ откроется 10 мая, а пройдет она 11-19 июля.

Следует отметить, что в 2024 году обязательными будут 3 предмета: украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет можно выбрать самостоятельно: физика, химия, биология, иностранный (английский, французский, немецкий, испанский) язык, география, украинская литература.

Переход на "летнее" время

В последнее воскресенье марта Украина перейдет на "летнее" время. В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в 03:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Несколько лет в стране продолжается дискуссия по поводу целесообразности сезонного времени, в частности "летнего". Естественное время для Украины является именно "зимним", ведь 95% территории находится во часовом поясе UTС+2 (Киевское время). В других поясах находятся Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области.

В Верховной раде было несколько попыток отменить перевод часов весной. В 2021 году соответствующий законопроект дошел до второго чтения. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что переход на "летнее" время несет риски для здоровья и никак не способствует экономии энергоресурсов.

К тому же отказ от сезонного времени, зафиксировал бы в Украине "зимнее" время, которое больше никогда не совпадало бы со временем в РФ (сейчас время с государством-агрессором совпадает в период с апреля по октябрь).

Фото: 31 марта 2024 Украина перейдет на "летнее" время (Виталий Носач, РБК-Украина)

Однако окончательное голосование за законопроект тогда не получило достаточной поддержки и документ отправили на доработку. Когда его примут неизвестно.

Выходные и праздники в марте

Международный женский день (8 марта) в Украине – государственный праздник и нерабочий день в соответствии с Кодексом законов о труде (КЗоТ). В парламенте в прошлом году рассматривали возможность отмены ряда праздников, включая 8 марта, как "пережиток советских времен", но соответствующий законопроект все еще имеет статус "прорабатывается в Комитетах".

То есть, перечень государственных праздников пока не изменился, но выходного 8 марта в 2024 году не будет. Из-за военного положения все дополнительные дни отдыха отменены.

На март также приходится ряд религиозных праздников. После смены церковного календаря ПЦУ на новоюлианский дата Благовещения Пресвятой Богородицы сместилась с 7 апреля на 25 марта.

Правила определения даты Пасхи (в 2024 – 5 мая) по новому летоисчислению не изменились. В этом году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая. Прощеное воскресенье (Масленица) перед началом поста выпадает на 17 марта.