Кабмин назначил новых руководителей НАПК и ГСЧС

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял назначение новых руководителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал правительства.

Так, новым руководителем НАПК стал Виктор Павлущик. Его назначили на эту должность по представлению конкурсной комиссии.

В свою очередь правительство временно возложило исполнение обязанностей главы ГСЧС на Андрея Даника.

НПК

15 января этого года истек срок полномочий главы НАПК Александра Новикова.

Глава Национального агентства назначается сроком на четыре года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность два срока подряд.

Александр Новиков был назначен на должность 15 января 2020 года.

Несколько дней назад комиссия по отбору на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции на заседании избрала нового главу ведомства.

ГСЧС

В августе прошлого года Кабмин призвал и.о. главы ГСЧС Владимира Демчука. С мая 2023 года он был заместителем председателя ГСЧС.

25 августа 2023 года правительство уволило Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Это связано с проверками в ГСЧС, которые проходили в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах. В январе 2023 года в жилом квартале Броваров упал вертолет ГСЧС, на борту которого было руководство Министерства внутренних дел.

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