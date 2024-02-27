В "Синево" заявили об аресте головного офиса в Киеве, вся сеть может прекратить работу

Крупнейшая сеть лабораторий Синево заявила об аресте здания головного офиса и лаборатории в Киеве. Это может привести к полной остановке работы сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook.

"В результате безосновательного и противозаконного ареста, наложенного ГБР на здание головного офиса и центральной лаборатории "Синево" в Киеве, вскоре компания будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании. А это приведет к полной остановке работы сети лабораторий "Синево" в Украине", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, "из-за незаконного ареста, без услуг современной лабораторной диагностики останутся около 300 тысяч пациентов ежемесячно". В том числе те, кто обслуживается сетью "Синево" на бесплатной основе, а именно:

пациенты по программе мед. гарантий НСЗУ,

бойцы Сил ТрО ВСУ,

пациенты института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова,

пациенты центра протезирования и реабилитации Superhumans Center и другие.

"В результате противоправных действий ГБР, бюджет воюющей страны потеряет сотни миллионов гривен налогов и сборов (за 2023 год мы уплатили более 310 млн грн), более 2300 сотрудников компании станут безработными, а инвестиционному имиджу Украины будет нанесен непоправимый ущерб", - добавили в компании.

Какие основания ареста: что говорят в "Синево"

Ниже в комментариях в компании отметили, что уголовное производство, в рамках которого был наложен арест на здание, ведется по факту незаконного выведения из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год.

"В то же время указанное выше уголовное производство ГБР не имеет никакого отношения, ни к международной группе Medicover, ни к принадлежащему группе зданию, на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover, в лице своего участника - кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц", - пояснили в "Синево".

По состоянию на этот момент в ГБР это дело официально не комментировали.

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