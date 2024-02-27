Отправка войск в Украину - "самый горячий" вопрос. О чем говорили лидеры ЕС в Париже

В Париже прошла встреча с участием около 20 лидеров Европы, которую организовал французский президент Эммануэль Макрон, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Партнеры договорились о создании коалиции по передаче Киеву дальнобойного вооружения, а также обсудили возможность отправки сухопутных войск западных стран в наше государство.

Об итогах неформального саммита в Париже по Украине - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Участники встречи, открытие, темы

Встреча европейских лидеров состоялась 26 февраля в Елисейском дворце в Париже. В ней приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.

На встрече Соединенные Штаты Америки представляли помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

Эта конференция, как анонсировали в Париже, была нацелена послать президенту России Владимиру Путину послание о европейской решимости по поддержке Украины и опровергнуть нарратив Кремля о том, что РФ непременно победит в войне, которая продолжается уже третий год. В частности, она была нацелена на обсуждение дальнейшей поддержки Киева.

Так, открывая саммит, Макрон заявил, что лидеры Европы должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

"Коллективный анализ состоит в том, что через несколько лет мы должны подготовиться к нападению России", - заявил французский президент.

На фоне этого европейским странам необходимо приложить больше усилий по оказанию финансовой и военной помощи Киеву, добавил Макрон и акцентировал - "Россия не может и не должна выиграть эту войну, ради самой Украины и коллективной безопасности Европы".

Выступление Зеленского

Перед участниками по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также акцентировал внимание на озвученном ранее Макроном тезисе о том, что РФ может представлять угрозу для стран Европы.

"Мы должны сделать так, чтобы Путин не смог разрушить наши достижения и не смог распространить свою агрессию на другие страны", - сказал Зеленский.

Позже во время своего традиционного вечернего видеообращения в Telegram-канале украинский лидер рассказал и о главных темах встречи европейских лидеров в Париже.

"Главная тематика - все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности: конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки", - рассказал Зеленский.

Вопросы поставки боеприпасов

Прежде всего Макрон пригласил своих европейских коллег в Елисейский дворец на встречу, чтобы обсудить, как увеличить поставки боеприпасов Украине на фоне того, что его советники называют эскалацией российской агрессии за последние несколько недель.

В частности, он раскритиковал ЕС, заметив, что обещание передать 1 миллион снарядов Украине до весны "было опрометчивым обязательством со стороны ЕС". (Напомним, накануне президент Украины сказал, что европейские страны передали только 30% обещанных боеприпасов).

Как написало Le Monde, участники неформального саммита выразили поддержку чешской инициативе по закупке снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки украинской армии.

А по итогам встречи Макрон лично заявил, что западные партнеры намерены рассмотреть возможность привлечения третьих стран для снабжения боеприпасами для Украины.

"Поставка боеприпасов Украине является приоритетом. Мы намерены полностью использовать наши запасы и составить список третьих стран, которые могли бы быть вовлечены в поставку боеприпасов", - сказал Макрон, который также призвал европейцев "производить больше".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, также выступая после встречи в Париже, сказал, что около 15 стран проявили интерес к чешской инициативы, сосредоточенной на поиске срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины на мировых рынках. Но о каких именно странах идет речь он не сказал.

Нидерланды в свою очередь уже объявили о выделении 100 млн евро на закупку боеприпасов для Киева.

Коалиция для предоставления дальнобойных ракет

Также президент Франции заявил, что западные партнеры Украины создали коалицию по поставке Украине дальнобойного вооружения.

"Новая коалиция будет создана для поставки Украине ракет и бомб средней и большой дальности. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе", - сказал Макрон.

По его словам, ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставке отдельных видов боеприпасов, а новая коалиция девятая.

Какие страны войдут в эту коалицию, пока не раскрывается.

Об отправке войск в Украину

На конференции в Париже также обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран в Украину, сообщил Макрон. Он отметил, что "в будущем нельзя исключать и отправку западных войск в Украину", но "сегодня нет консенсуса касательно отправки наземных войск официальным, предсказуемым и одобренным образом".

При этом премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за Макроном не исключил возможности отправки военных в Украину.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда назвал дискуссию об этом "самой горячей".

"Самая горячая дискуссия была вокруг вопроса отправки военных в Украину, и здесь тоже не было абсолютно никакого согласия", - сказал Дуда после встречи, добавив, что "энтузиазма по этой идее тоже не было".

Премьер-министр Нидерландов и претендент на пост генсека НАТО Марк Рютте рассказал журналистам, что этот вопрос не был в центре внимания переговоров.

Официальный представитель Белого дома прокомментировал тезис Reuters, отметив, что "США не планируют посылать ни свои, ни войска НАТО в Украину".

Примечательно, что всем этим заявлениям предшествовали слова премьера Словакии Роберта Фицо, который еще до визита в Париж высказался по поводу отправки солдат в Украину. И вот что он сказал:

"Я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить свои войска в Украину, есть страны, говорящие "никогда", среди которых Словакия, и есть страны, которые говорят, что это предложение нужно рассмотреть".

Заметим, что слова Фицо опровергли в Чехии. Однако тоже еще перед саммитом в Париже. Премьер-министр Петр Фиала сказал, что его страна не намерена отправлять войска в Украину.

Глава чешского Минобороны Яна Чернохова тоже заявила, что "ничего подобного о словах Фицо об отправке солдат она не слышала".

О переговорах с РФ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что "необходимо сесть за стол переговоров с Россией для прекращения войны в Украине".

По его мнению, для этого можно привлечь БРИКС: Бразилию, Индию, Южную Африку и Китай.

В то же время Нехаммер сказал, что "Австрия всегда имела твердую позицию по поводу конфликта, которая заключается в том, что Россия не должна победить в этой войне".

"Если это поможет, я бы снова полетел в Москву", - добавил канцлер.

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