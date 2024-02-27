Экс-нардеп Пашинский вышел из СИЗО под залог, - источники

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский, которого вчера отправили под стражу, вышел из СИЗО после внесения залога в размере 272,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и Facebook-страницу Пашинского.

Источник подтвердил, что за экс-нардепа внесли залог, после чего он вышел из СИЗО.

Заметим, что сам Пашинский также подтвердил информацию о том, что уже не находится под стражей, поскольку за него внесли залог в размере 272,5 млн. гривен.

"Только что предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли за меня полный залог. Я вышел на свободу", - написал он в Facebook.

Что известно о деле Пашинского

Напомним, что 12 февраля 2024 года бывшему нардепу Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру и четырем их сообщникам объявили подозрение. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины, подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, в результате деятельности преступной организации, в состав которой входили фигуранты, на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн гривен.

Речь идет о незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных государством нефтепродуктов в 2014 году в структуре олигарха времен Януковича Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Добавим, ранее ВАКС выбрал меру пресечения организатору схемы. По информации источников РБК-Украина, речь идет о бизнес-партнере бывшего народного депутата Пашинского - Сергея Тищенко.

Также меру пресечения в виде ареста избрали бывшему заместителю директора государственного предприятия, который тоже является участником схемы.

И вчера, 26 февраля, Антикоррупционный суд на два месяца арестовал экс-нардепа Пашинского, но с возможностью внесения залога в размере 272,5 млн гривен.

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