Заводы работают на полную мощность: КНДР ускорила поставки снарядов России

Северокорейские военные заводы работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие в Россию в обмен на продовольствие и другие предметы первой необходимости.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News .

"Хотя оружейные заводы Северной Кореи работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для России", - заявил Шин.

По оценкам, Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров с момента встречи между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным в сентябре 2023 год, сказал он. Этого количества достаточно для размещения примерно 3 млн 152-мм артиллерийских снарядов и 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

В обмен на поставки оружия в Россию, сказал Шин, Северная Корея, похоже, получает продукты питания и другие предметы первой необходимости, а также сырье и детали, используемые в производстве оружия.

Министр заявил, что Москва, вероятно, также предоставила Пхеньяну спутниковые технологии, поскольку в ноябре страна вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить еще три в этом году.

Хотя спутник-шпион находится на орбите Земли, Шин выразил скептицизм по поводу заявления Северной Кореи о том, что спутник способен фотографировать крупные военные объекты Южной Кореи и США.

"Он не проявляет никаких признаков функционирования и просто вращается по орбите без активности", - сказал он.

Если зависимость России от северокорейских боеприпасов и оружия возрастет, Шин ожидает, что масштабы военной технологической помощи России, вероятно, расширятся в будущем.

"Остается неясным, в какой степени Россия предложит технологии, связанные с самолетами и наземным оборудованием, которые ищет Северная Корея. Однако, если Россия продолжит получать больше боеприпасов из Северной Кореи, масштабы передачи технологий могут увеличиться", - сказал он.

Снаряды КНДР для Москвы

Напомним, по данным Госдепа, с сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, которые связаны с боеприпасами.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея передала Российской Федерации 1,5 млн артиллерийских боеприпасов.