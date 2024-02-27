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ВСУ на Авдеевском направлении отошли от сел Северное и Степное

Вторник 27 февраля 2024 16:01
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ВСУ на Авдеевском направлении отошли от сел Северное и Степное Иллюстративное фото: ВСУ на Авдеевском направлении отошли от сел Северное и Степное (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона 27 февраля.

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степное", - сказал Лиховий.

По его словам, в этих населенных пунктах на двоих до войны вместе было до 100 жителей. При этом ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью. Враг понес здесь большие потери.

ВСУ на Авдеевском направлении отошли от сел Северное и Степное

Он отметил, что если до сих пор противник пытался вести штурмы малыми группами, то сейчас эти штурмовые группы имеют численность до взвода, а иногда и до роты.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. оккупанты давят на окрестные села. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино.

До этого, 25 февраля, РБК-Украина писало, что Силы обороны отошли на западные окраины Ласточкино, под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

При этом, 20 февраля Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино. Детальнее об этом и о том, как может развиваться ситуация к западу от Авдеевки, - в материале РБК-Украина.

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