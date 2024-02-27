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Много солнца и до +17 градусов: ожидать ли завтра во всех регионах Украины хорошую погоду

Украина, Вторник 27 февраля 2024 12:53
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Много солнца и до +17 градусов: ожидать ли завтра во всех регионах Украины хорошую погоду Фото: погода в Украине 28 февраля будет солнечной и без осадков (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня в Украине ожидается солнечная и сухая погода. В течение дня отметки термометров в некоторых регионах будут достигать +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, незначительные морозы 28 февраля следует ожидать только ночью. Днем на территории всей страны будет наблюдаться "плюсовая температура" и солнечная погода.

В течение дня температура воздуха будет +7+12 градусов, на западе +10+17 градусов, на востоке до +4+7 градусов.

Ветер завтра юго-восточный, умеренный.

Погода в Киеве

В Киеве 28 февраля осадков не предполагается. Ветер юго-восточный, умеренный. В ближайшую ночь 0+2 градуса, в окрестностях до -1, завтра днем около +10 градусов.

Общий прогноз на ближайшие дни

В дальнейшем в Украине сухая погода будет продолжаться. Дождей не ожидается.

Температура воздуха будет теплее на западе, холоднее на востоке. В общем - в пределах +7+12 градусов.

Погода в Украине

Средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года в результате рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

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