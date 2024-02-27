ua en ru
Вт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туск допустил расширение запрета на импорт в Польшу из Украины и назвал условие

Вторник 27 февраля 2024 17:02
UA EN RU
Туск допустил расширение запрета на импорт в Польшу из Украины и назвал условие Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров в случае, если Европейский союз не предложит никакого решения проблемы для польских фермеров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки", - заявил глава правительства.

Отметим, еще в прошлом году Варшава в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна.

Блокада границы с Украиной

Стоит заметить, что польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики. Это сильно усложняет украинский экспорт.

Фермеры требуют, чтобы помимо запрета на импорт украинского зерна в Польшу, власти также запретили ввозить фрукты, яйца и мясо.

Это объясняется тем, что импорт украинских товаров влияет на цены на внутреннем рынке.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план из пяти пунктов, чтобы деблокировать польскую границу.

Глава правительства также отмечал, что если проблему не решат, то Украина введет зеркальные меры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Польша Граница с Украиной
NEWS
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
DAILY
Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти