Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

День Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День памяти Героев Небесной сотни, отметив, что 10 лет назад украинцы выстояли и продолжают борьбу.

Гибель семьи в Сумской области

Войска РФ утром атаковали жилой дом дроном типа "Ланцет" в Новослободской общине Конотопского района. На месте прилета возник пожар. В результате чего погибла целая семья.

Расстрел военнопленных в Авдеевке и Роботино

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием провести расследование обстоятельств расстрела украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке.

Он подчеркнул, что это не первый раз, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казнив военнопленных.

Кроме того, Офис генпрокурора Украины начал расследование по факту еще одного расстрела украинских пленных российскими войсками. Преступление произошло в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области.

"Прилеты" в Донецке

В оккупированном Донецке сегодня раздавались взрывы. Местные Телеграм-каналы сообщили, что по центру города "прилетело" и загорелось здание "правительства "ДНР".

Украина

Политика

Кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы и экс-президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев. В центре внимания визита - роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии и в обеспечении ответственности и справедливости.

Депутата-подрывника из Закарпатья перевели в СИЗО

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат на заседании Керецковского сельского совета, перевели из спецпалаты больницы в Ужгородский следственный изолятор.

Мобилизация

Народные депутаты подали в законопроект о мобилизации уже более 1000 поправок. Как рассказал секретарь профильного комитета ВР Роман Костенко, на рассмотрение этих правок понадобится не менее недели. Ко второму чтению документ будет готов не раньше марта.

Курс

Доллар восстановил исторический максимум. Официальный курс на 21 февраля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,4756 грн за 1 доллар (+0,1909 грн).

Погода

Завтра, 21 февраля, в Украине значительно похолодает. Ночью столбики термометра достигнут отметки почти в -10 градусов.

Мир

Граница с Польшей

Польские фермеры сегодня ужесточили блокаду в 6 пунктах пропуска на границе с Украиной. Кроме того, они прибегали и к блокировке железной дороги, где рассыпали зерно из вагонов. Что известно о ситуации на украино-польской границе - читайте в материале РБК-Украина.

Помощь от Швеции

Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи для Украины стоимостью 683 млн долларов, куда вошли:

10 быстрых десантно-штурмовых катеров класса CB90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение (мены и торпеды);

артиллерийские боеприпасы, совместимые с САУ Archer;

ПЗРК RBS 70 с дальностью огня до 9 км;

противотанковые гранатометы Carl Gustaf и ракеты к ним, ручные гранаты;

медицинское оборудование и медицинские автомобили.

Более 190 млн долларов пойдет на закупку для Украины шведских БМП CV90 и другой военной техники.

800 дронов от Канады

Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 для помощи в войне с РФ. Эти дроны помогут украинским военным распознавать людей, транспортные средства и любые источники тепла на большом расстоянии, особенно в темноте и при плохой погоде.

Детальнее о SkyRanger R70 - читайте в материале РБК-Украина.

Санкции ЕС против России

Евросоюз продлил санкции против Российской Федерации за захват части территории Украины. Ограничительные меры будут действовать как минимум 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года.

Венгрия может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО

Правящая партия Венгрии "Фидес" намерена поддержать ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, голосование в парламенте может пройти уже 26 февраля.

Помощь от США

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что у Вашингтона нет "плана Б" на случай блокирования Конгрессом пакета помощи Украине. Администрация президента США нацелена на работу с Конгрессом для принятия положительного решения.

Санкции из-за смерти Навального

В Белом доме анонсирован пакет санкций против России за смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального. Санкционный пакет объявят уже на этой неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.