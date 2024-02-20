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Боевые катеры и подводное вооружение. Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины

Вторник 20 февраля 2024 10:25
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Боевые катеры и подводное вооружение. Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины Фото: министр обороны Швеции Поль Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него войдут боевые катера.

Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Folkbladet.

"Поддерживая Украину, мы также инвестируем в нашу собственную безопасность. Если бы Россия выиграла эту ужасную войну, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", - заявил он.

По его словам, 15-й пакет помощи рассматривается как важный сигнал Украине в преддверии годовщины начала войны о том, что шведская поддержка будет продолжаться, а также как сигнал России о том, что Швеция не подведет истерзанную войной страну.

Новый пакет военной помощи состоит из 10 боевых катеров и 20 групповых катеров, а также подводного вооружения, такого как мины и торпеды, на сумму 1,1 миллиарда шведских крон.

В пакет также входят артиллерийские боеприпасы, совместимые с системой Archer, отправленной Швецией ранее. Кроме того, Robot 70 - система противовоздушной обороны, которая уже стоит на вооружении Украины.

Сюда также входят противотанковые ракеты, гранатометы Carl Gustaf и солдатское снаряжение, такое как ручные гранаты, медицинское оборудование и медицинские автомобили.

Помощь Украине от Швеции

В конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Также сообщалось, что 11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн. долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины.

В конце января в Министерстве энергетики Украины заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Швеция предоставила 93 гуманитарных груза общим весом 1108 тонн помощи энергетическому сектору нашего государства.

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