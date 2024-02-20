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Партия Орбана решила одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО

Венгрия, Вторник 20 февраля 2024 10:05
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Партия Орбана решила одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО Фото: Венгрия одобрит вступление Швеции в НАТО 26 февраля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правящая партия Венгрии Фидес намерена 26 февраля утвердить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом заявил глава фракции правящей партии Мате Кочиш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что голосование, скорее всего, состоится в начале весенней сессии парламента, уже на следующей неделе.

При этом официальный представитель правительства Золтан Ковач написал Twitter, что "лидер парламентской группы Фидес Мате Кочиш предлагает Национальному собранию Венгрии провести окончательное голосование по ратификации членства Швеции в НАТО 26 февраля, пообещав поддержать это предложение со стороны Фидес".

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, затягивающими ратификацию членства, были Турция и Венгрия. Недавно турецкий парламент одобрил вступление Швеции в альянс.

Последний шаг на пути Швеции в НАТО - ратификация венгерским парламентом.

Вступление Швеции имеет решающее значение для того, чтобы альянс улучшил свою способность защищать свой восточный фланг, длина которого увеличилась вдвое после вступления Финляндии в апреле прошлого года.

Вторжение России в Украину два года назад стимулировало подачу заявок двумя скандинавскими странами на вступление в НАТО.

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НАТО Швеция Венгрия
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