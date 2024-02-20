Донецк попал под обстрел: виден дым в районе здания "правительства "ДНР" (видео)

Временно оккупированный Донецк попал под очередной обстрел 20 февраля. После взрывов виден дым в районе, где расположено здание так называемого "правительства "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

"В Донецке после обстрела дым поднимается в районе здания облгосадминистрации "дом правительства ДНР")", - пишет издание.

Кроме того, один из боеприпасов упал возле библиотеки имени Крупской, образовав большую воронку, поврежден также фасад здания.

"До этого в Донецке работала ПВО РФ", - уточняют журналисты.

Обстрелы Донецка

Временно оккупированный Донецк часто находится под обстрелами. Оккупанты сами атакуют город. Так, в январе 2024 года оккупанты атаковали рынок во временно оккупированном Донецке на крупном жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе. Тогда, использовав привычную практику, захватчики обвинили в обстреле людного места ВСУ. По данным росСМИ, 25 людей погибли и 20 пострадали.

А 1 сентября 2023 года из-за атаки Донецка, который захвачен российскими войсками с 2014 года, пострадали более 10 человек, а 6-летняя девочка погибла. Через несколько дней под обстрел в Донецке попал центр города.