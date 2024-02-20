В США делают все возможное для ускорения помощи Украине, "плана Б" нет, - посол

Власти США, в том числе президент Джо Байден, пытаются ускорить одобрение нового финансирования для помощи Украине. Но "плана Б" на случай, если Конгресс откажется поддерживать инициативу, нет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом посол США в Украине Бриджит Бринк заявила в ходе брифинга.

"Нет, у нас нет "плана Б", мы сфокусированы на сто процентов на "плане А" - Конгресс поддерживает запрос президента и президент подписывает дополнительный запрос для Украины", - отметила Бринк.

По ее словам, сейчас Конгресс отвечает за то, насколько быстро США смогут возобновить помощь Украине.

Бринк напомнила, что она дважды разговаривала со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном - "он поддерживает Украину и понимает, насколько важен проигрыш России в войне".

"Я не могу сказать вам точные сроки. Но я могу сказать, что как президент, так и мы все делаем все возможное для ускорения этого процесса. Мой месседж - мы не можем тратить время, ни дня, ни часа, ни секунды. Люди умирают каждый день", - добавила дипломат.

Посол подчеркнула, что только Конгресс "решает ход этого процесса".

Помощь Украине от США

Напомним, в США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами.

Недавно Сенат США принял законопроект, который включает помощь Украине на более 60 млрд долларов. Но для того, чтобы документ вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей, а также подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине. Он хочет, чтобы деньги для нашей страны были в привязке к вопросу безопасности границ.

Также недавно Палата представителей ушла на каникулы, что делает невозможным рассмотрение документа до 28 февраля.