В США делают все возможное для ускорения помощи Украине, "плана Б" нет, - посол
Власти США, в том числе президент Джо Байден, пытаются ускорить одобрение нового финансирования для помощи Украине. Но "плана Б" на случай, если Конгресс откажется поддерживать инициативу, нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом посол США в Украине Бриджит Бринк заявила в ходе брифинга.
"Нет, у нас нет "плана Б", мы сфокусированы на сто процентов на "плане А" - Конгресс поддерживает запрос президента и президент подписывает дополнительный запрос для Украины", - отметила Бринк.
По ее словам, сейчас Конгресс отвечает за то, насколько быстро США смогут возобновить помощь Украине.
Бринк напомнила, что она дважды разговаривала со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном - "он поддерживает Украину и понимает, насколько важен проигрыш России в войне".
"Я не могу сказать вам точные сроки. Но я могу сказать, что как президент, так и мы все делаем все возможное для ускорения этого процесса. Мой месседж - мы не можем тратить время, ни дня, ни часа, ни секунды. Люди умирают каждый день", - добавила дипломат.
Посол подчеркнула, что только Конгресс "решает ход этого процесса".
Помощь Украине от США
Напомним, в США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами.
Недавно Сенат США принял законопроект, который включает помощь Украине на более 60 млрд долларов. Но для того, чтобы документ вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей, а также подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине. Он хочет, чтобы деньги для нашей страны были в привязке к вопросу безопасности границ.
Также недавно Палата представителей ушла на каникулы, что делает невозможным рассмотрение документа до 28 февраля.
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