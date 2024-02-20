ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киев прибыл один из кандидатов на пост генсека Совета Европы

Киев, Вторник 20 февраля 2024 09:37
UA EN RU
В Киев прибыл один из кандидатов на пост генсека Совета Европы Фото: Ален Берсе в Киеве 20 февраля (twitter.com/SwissUA)
Автор: Наталия Гурковская

Кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев. Он также является бывшим президентом Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Швейцарии в Украину.

"Бывший президент Швейцарии и кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что в центре внимания этого визита - роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии и "в обеспечении ответственности и справедливости".

Берсе в Киеве

Отметим, что Берсе не впервые приезжает в Киев. Берсе приезжал в Киев в качестве президента Швейцарии в ноябре 2023 года. Тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

13 декабря 2023 года парламент Швейцарии избрал нового президента и изменил состав правительства на следующие четыре года. Они вступили в должности в января этого года. Президентом Швейцарии вместо Алена Берсе стала министр обороны Виола Амхерд.

Отношения Швейцарии и Украины

Напомним, что Швейцария придерживается политики нейтралитета с 1815 года. При этом она выразила поддержку Украине и помогает гуманитарно. В мае 2023 года сообщалось, что Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, который запрещает такую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Швейцарии с просьбой разрешить реэкспорт. В июне 2023 года Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - одобрил реэкспорт оружия в Украину. Буквально в ноябре 2023 года стало известно, что Франция ведет переговоры со Швейцарией по реэкспорту оружия для Украины. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Совет Европы
NEWS
Два самолета, 1230 оккупантов и 61 дрон. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Два самолета, 1230 оккупантов и 61 дрон. Генштаб обновил потери РФ за сутки
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ