В Киев прибыл один из кандидатов на пост генсека Совета Европы

Кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев. Он также является бывшим президентом Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Швейцарии в Украину.

"Бывший президент Швейцарии и кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что в центре внимания этого визита - роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии и "в обеспечении ответственности и справедливости".

Берсе в Киеве

Отметим, что Берсе не впервые приезжает в Киев. Берсе приезжал в Киев в качестве президента Швейцарии в ноябре 2023 года. Тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

13 декабря 2023 года парламент Швейцарии избрал нового президента и изменил состав правительства на следующие четыре года. Они вступили в должности в января этого года. Президентом Швейцарии вместо Алена Берсе стала министр обороны Виола Амхерд.

Отношения Швейцарии и Украины

Напомним, что Швейцария придерживается политики нейтралитета с 1815 года. При этом она выразила поддержку Украине и помогает гуманитарно. В мае 2023 года сообщалось, что Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, который запрещает такую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Швейцарии с просьбой разрешить реэкспорт. В июне 2023 года Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - одобрил реэкспорт оружия в Украину. Буквально в ноябре 2023 года стало известно, что Франция ведет переговоры со Швейцарией по реэкспорту оружия для Украины. Подробнее - в материале РБК-Украина.