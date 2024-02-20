Полностью автономны. Что известно о дронах SkyRanger R70, которые Украина получит от Канады

Украина получит от Канады более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 для помощи в войне с Российской Федерацией.

Для материала использовались данные с сайта министерства обороны Канады, Defence Express и cratos.com.

Чем уникальны эти беспилотники и каковы их преимущества в использовании на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

Назначение дронов

С самого начала SkyRanger R70 разрабатывался для наблюдения и сбора разведывательной информации. Однако они также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов. Как отметило канадское правительство, этот беспилотник является одним из лучших в мире.

"Эти дроны имеют решающее значение для наблюдения и сбора разведывательной информации, а также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов", - говорится в сообщении канадского правительства.

Его поставки в Украину должны начаться уже весной.

Дроны были приобретены у компании Teledyne FLIR на сумму более 70,36 млн долларов США. При этом в контракте предусмотрено также предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию дронов.

Стоимость одного такого беспилотника ориентировочно 87,5 тысячи долларов. При этом такая сумма это не цена за сам дрон, а цена за полезную нагрузку, а также программные возможности.

Оснащение SkyRanger R70

SkyRanger R70 – это многоцелевой беспилотный комплекс, который был разработан компанией Teledyne FLIR.

Он состоит из мультимоторного беспилотника вертикального взлета и посадки, которые могут выполнять разведывательные и логистические функции. Кроме этого, он оснащен автономной навигационной системой. Это позволяет работать беспилотнику под ручным или автономным управлением без привязки к спутниковым сигналам.

Бортовой компьютер SkyRanger обладает искусственным интеллектом, который работает в реальном времени. Он способен автоматически захватывать цели на расстоянии до 5 км и идентифицировать до 10 движущихся объектов одновременно.

Четыре специальных камеры компьютерного зрения позволяют автономные операции и полеты в условиях отсутствия GPS.

Однако важнейшей его способностью является возможность распознавать транспортные средства, людей и другие источники тепла с большого расстояния, в любую погоду, и даже в темноте.

Характеристики SkyRanger R70

SkyRanger R70 создан из каркаса из углеродного волокна и магния. Дроны могут работать на высоте до 4500 метров над уровнем моря, выдерживают длительный ветер 65 км/ч, а также порывы до 90 км/ч.

Кроме того, они способны нести полезную нагрузку до 3,5 кг - радиостанции, наземные датчики, аптечки и т.д. Такая характеристика позволяет использовать дрон не только для разведки, но еще и как средство доставки грузов или для сброса боеприпасов.

Те дроны, которые будут доставлены в Украину, будут оснащены камерами с тепловизионным каналом для обнаружения теплоконтрастных целей и работы в темное время суток. Вероятно, речь идет об оптических станциях EO IR Mk II с тепловизионным и дневным каналами.

Помощь Канады Украине

В июне прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил с официальным визитом Киев. По итогам визита он объявил, что правительство страны предоставит Украине новый пакет военной помощи на 500 млн. канадских долларов (более 370 млн. долларов США). Также Оттава примет участие в авиационной коалиции.

Позже президент Владимир Зеленский обсудил с Трюдо усиление противовоздушной обороны.

Также лидеры обсудили ужесточение защиты украинского неба.

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