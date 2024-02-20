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Депутата-подрывника из Закарпатья перевели из больницы в СИЗО, - источник

Закарпатская область, Вторник 20 февраля 2024 10:43
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Депутата-подрывника из Закарпатья перевели из больницы в СИЗО, - источник Фото: на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета, его перевели в СИЗО (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Депутата Сергея Батрина, обвиняемого в подрыве гранат на заседании Керецковского сельского совета на Закарпатье, перевели из спецпалаты больницы в Ужгородский следственный изолятор.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, (Сергея Батрина - ред.) действительно перевели в СИЗО", - подтвердил источник.

Что известно о подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, 15 декабря 2023 года в Керецковском сельском совете (Закарпатская область) депутат подорвал три гранаты во время заседания сессии. Как впоследствии сообщили источники, речь идет о Сергее Батрине.

Тогда в результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Впрочем, впоследствии стало известно, что двое пострадавших скончались от полученных травм. Сам же подозреваемый, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, пришел в себя в Свалявской больнице и ему сообщили о подозрении в совершении теракта.

Также позже дело было переквалифицировано. Если ранее депутат подозревался в совершении террористического акта, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

То после смерти раненых правоохранители ведут расследование как террористический акт, приведший к гибели людей (ч. 3 ст. 258 УК Украины). В этом случае максимальное наказание, которое может угрожать лицу в случае доказательства вины, - пожизненное лишение свободы

Детальнее об инциденте и что известно о депутате читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Закарпатская область Взрыв Депутати
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