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Нардепы подали более 1000 правок к законопроекту о мобилизации: когда его проголосуют

Вторник 20 февраля 2024 17:14
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Нардепы подали более 1000 правок к законопроекту о мобилизации: когда его проголосуют Иллюстративное фото: нардепы подали более 1000 правок в законопроект о мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Народные депутаты уже внесли более 1000 поправок в законопроект о мобилизации в Украине. Для их рассмотрения комитету ВР по национальной безопасности понадобится более недели.

Об этом рассказал секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии РБК-Украина.

Завтра, 21 февраля, последний день, когда народные депутаты могут внести поправки к законопроекту о мобилизации в Украине. Однако уже известно о большом количестве правок от нардепов.

"По состоянию на сегодняшний день уже внесено более 1000 поправок. По моей оценке, комитету понадобится не меньше недели на их проработку. Поэтому я предполагаю, что этот документ может быть вынесен на голосование в зал ко второму чтению не ранее начала марта", - заявил Костенко.

Первое чтение законопроекта о мобилизации

Верховная рада 7 февраля одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутата поддержали проект закона, 12 проголосовали против и воздержались – 45.

Ранее в комментарии для материала РБК-Украина заместитель главы комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указывал как минимум на два спорных момента, которые касались людей с инвалидностью, третьей группы в том числе и повесток по электронному кабинету.

После того, как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной рады все предложения по улучшению закона. Кроме того, на противоречие норм, содержащихся в законопроекте, указывал и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, новый законопроект о мобилизации был внесен Радой 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине. При этом и ко второму документу оказалось не меньше вопросов, чем к первому его варианту.

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Верховная рада Мобилизация в Украине
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