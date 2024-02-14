Канада выделит 44 млн долларов на оборону Украины
Канада выделит 60 млн канадских долларов (около 44 млн долларов США) на оборону Украины.
Об этом заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайн", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.
Блэр объявил, что Канада внесет новый взнос в размере 60 млн долларов в Коалицию по наращиванию потенциала военно-воздушных сил UDCG.
"Этот взнос будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, средства помогут обеспечить поставку жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, таких как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что взнос дополнит объявленную ранее поддержку Канадой коалиции по подготовке F-16 для Украины.
В январе Блэр объявил, что Канада внесет свой вклад в усилия по обучению, предоставив гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал по контракту с монреальской компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн долларов и будет оказываться с февраля 2024 по 2025 год.
Канада также обеспечивает обучение английскому языку военнослужащих ВВС Украины в языковой школе канадских сил.
Помощь Украине от Канады
Канада с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине военную и финансовую помощь.
Так, 23 января министр обороны Канады анонсировал новый пакет помощи Украине. В него вошли 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies. Также в Канаде анонсировали старт учения украинцев на истребителях F-16.
Кроме того, 3 февраля стало известно, что Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет класса "воздух-земля" CRV7. Ранее канадское правительство планировало их утилизировать.
Кроме того, в Минобороны Канады заявили, что Оттава участвует в двух коалициях, которые будут подчиняться Контактной группе по обороне Украины, а именно, в бронетанковой коалиции и коалиции ВВС.
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