Канада выделит 44 млн долларов на оборону Украины

Об этом заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайн", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

Блэр объявил, что Канада внесет новый взнос в размере 60 млн долларов в Коалицию по наращиванию потенциала военно-воздушных сил UDCG.

"Этот взнос будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, средства помогут обеспечить поставку жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, таких как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что взнос дополнит объявленную ранее поддержку Канадой коалиции по подготовке F-16 для Украины.

В январе Блэр объявил, что Канада внесет свой вклад в усилия по обучению, предоставив гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал по контракту с монреальской компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн долларов и будет оказываться с февраля 2024 по 2025 год.

Канада также обеспечивает обучение английскому языку военнослужащих ВВС Украины в языковой школе канадских сил.

Помощь Украине от Канады

Канада с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине военную и финансовую помощь.

Так, 23 января министр обороны Канады анонсировал новый пакет помощи Украине. В него вошли 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies. Также в Канаде анонсировали старт учения украинцев на истребителях F-16.

Кроме того, 3 февраля стало известно, что Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет класса "воздух-земля" CRV7. Ранее канадское правительство планировало их утилизировать.

Кроме того, в Минобороны Канады заявили, что Оттава участвует в двух коалициях, которые будут подчиняться Контактной группе по обороне Украины, а именно, в бронетанковой коалиции и коалиции ВВС.

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