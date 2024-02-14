Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина

ВСУ совместно с подразделениями ГУР в это утро уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины - вблизи Алупки.

При подготовке материалов использовались данные: ГУР МО, Генштаба ВСУ и данные из открытых источников.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно об этом БДК.

Генштаб подтверждает уничтожение

Информация об уничтожении в Черном море российского корабля "Цезарь Куников" изначально распространилась в СМИ, местных Телегам-каналах и у так называемых российских "военкоров". Сообщалось, что БДК был подбит дронами, а затем затонул.

Позже информацию об уничтожении корабля подтвердили в Генштабе ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", - говорится в сообщении Генштаба.

Чем потопили БДК

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, успешную миссию по уничтожению "Цезаря Куникова" осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

"В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть... Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела", - отметили в ГУР.

В разведке также отметили, что этот большой десантный корабль является одним из новейших российских судов.

Что известно о корабле "Цезарь Куников"

"Цезарь Куников" (БДК-64) - это большой десантный корабль проекта 775. Использовался террористической Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Перешел на вооружение Черноморского флота ВМФ России с базированием в Севастополе. Бортовой номер - 158.

Его полное водоизмещение 4 тысяч тонн. Экипаж - 87 человек.

Во времена Советского союза входил в состав 197 бригады десантных кораблей 39 дивизии морских десантных сил с базированием в Новоозерном (Крым), Донузлав.

Его назвали именем советского офицера Цезаря Львовича Куникова. Кстати, в этом уже увидели некоторый символизм. Ведь советский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Что касается БДК, то ранее он был подшефным кораблем Зеленограда (с 1998 года) и Челябинской области (с 2011 года).

"Цезарь Куников" участвовал в операции KFOR в Косово (1999 год) и российско-грузинской войне (2008 год), осуществлял обеспечение сирийской армии (2015 год).

С 6 июля 2013 по 24 октября 2014 БДК "Цезарь Куников" прошел ремонт на судоремонтном заводе "Флотский арсенал" в городе Варна (Болгария). В конце ноября корабль был отбуксирован в Севастополь, где после сдачи экипажем курсовых заданий вернулся в состав сил постоянной готовности.

В апреле 2015 года совместно с БДК "Николай Фильченков" провел учения по высадке морского десанта. А с 5 по 8 мая посетил Стамбул, где представлял Россию на международной выставке вооружений IDEF-2015. В октябре этого же года БДК "Цезарь Куников" был направлен в Сирию с грузом боеприпасов и оружия для сирийской армии (операция "Сирийский экспресс").

В апреле 2019 года прошел ремонт системы рулевого управления на 13 судоремонтном заводе Черноморского флота.

К слову, данные корабли в последнее время использовались россиянами преимущественно как транспорт в логистических цепочках оккупационных войск.

Фото: украинские воины еще в начале вторжения РФ пытались уничтожить БДК "Цезарь Куников" (wikipedia.org)

Украина раньше повредила этот БДК. Тогда погиб его капитан

Украинские силы обороны в начале полномасштабного вторжения уже пытались уничтожить большой десантный корабль "Цезарь Куников".

В апреле 2022 года в порту Бердянска наши воины уничтожили большой десантный корабль "Саратов", а "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" (позже уничтожен в Феодосийском порту 26 декабря) получили повреждения.

И хотя тогда кораблю "Цезарь Куников" удалось спастись, этого нельзя было сказать о капитане БДК Александре Чирве, погибшем от ран, получивших в бою с украинскими силами.

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