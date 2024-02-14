Первый "Рамштайн" главкома Сырского: Умеров назвал основные темы встречи

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" сегодня, 14 февраля, стало первым для Александра Сырского в должности главнокомандующего ВСУ. Основные темы встречи - наращивание оборонного производства, подготовка к долгосрочным вызовам и решение насущных потребностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Начинаем 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины - на этот раз оно проходит онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского - для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в качестве главнокомандующего ВСУ", - написал Умеров.

Министр отметил, что вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым настроены на результативную работу.

"Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решению неотложных потребностей. Ожидайте хорошие новости", - подчеркнул глава Минобороны.

"Рамштайн-19"

Напомним, 12 февраля в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил свой визит в Брюссель из-за срочной госпитализации.

В рамках своего визита он должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. 70-летнего главу Пентагона госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем.

Впоследствии стало известно, что Остин планирует принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), несмотря на срочную госпитализацию.

В "Рамштайн" от американской стороны также будут участвовать председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Волландер.

Мы также сообщами, что на встрече будет доклад коалиции о передаче F-16 украинским военным.

РБК-Украина собрала все, что известно о заседании "Рамштайн-19".