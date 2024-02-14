Джонсон заявил, что Палата представителей США сейчас не будет рассматривать помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сейчас не будет выноситься на рассмотрение проекта по финансировании помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джонсона в комментарии журналисту Джейку Шерману.

Джонсон отметил, что сегодня не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей документ о продолжении финансирования международной помощи.

"Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные сроки, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", - сказал он журналисту.

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью для Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.