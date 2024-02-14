Адская ночь. Как выглядит Селидово после ракетных ударов по домам и больнице: фото, видео
Войска РФ этой ночью нанесли четыре ракетных удара по городу Селидово Донецкой области. Оккупанты прямым попаданием разрушили корпус больницы, а также ударили по 5-этажке. Среди погибших в результате атаки ребенок и беременная женщина, а более десятка человек ранены.
РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядит Селидово после адской ночи.
При подготовке материала использовались данные Донецкой ОВА, МВД, Нацполиции, ГСЧС и Офиса генпрокурора.
По состоянию на этот момент известно о 3 погибших (среди них ребенок и беременная женщина) и еще 12 раненых (из них 4 ребенка).
Прямое попадание в больницу
Оккупанты ударили по больнице около часу ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении того времени было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.
По больнице россияне попали двумя ракетами. Оккупанты убили трех пациентов - 8-летнего мальчика, его маму и беременную 38-летнюю женщину, которая находилась на сохранении. Шесть человек ранены, среди них младенец, которому завтра исполнится шесть месяцев.
Удар по пятиэтажке
За час до удара по больнице путинские войска ударили по пятиэтажке - 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.
В результате получили травмы 6 гражданских, в том числе трое детей - 7-летний мальчик и две девочки 12 и 16 лет.
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики, спасатели.
Кроме того, в городе повреждено по меньшей мере 9 многоквартирных домов, магазин, аптека, автомобили.
Чем били россияне
По предварительной информации, россияне били ракетами "Искандер-М" и С-300.
Полицейские парамедики всю ночь оказывали раненым помощь, доставляли их в медучреждения, а также эвакуировали людей из разрушенной больницы. Многие из спасенных пациентов - тяжелые.
Правоохранители уже возбудили дело по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, ранее мы писали, что россияне дважды за ночь атаковали Селидово. В частности, в 23:30 оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому, а в 01:00 армия страны-агрессора обстреляла больницу.
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