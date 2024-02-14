Адская ночь. Как выглядит Селидово после ракетных ударов по домам и больнице: фото, видео

Войска РФ этой ночью нанесли четыре ракетных удара по городу Селидово Донецкой области. Оккупанты прямым попаданием разрушили корпус больницы, а также ударили по 5-этажке. Среди погибших в результате атаки ребенок и беременная женщина, а более десятка человек ранены.

РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядит Селидово после адской ночи.

По состоянию на этот момент известно о 3 погибших (среди них ребенок и беременная женщина) и еще 12 раненых (из них 4 ребенка).

Прямое попадание в больницу

Оккупанты ударили по больнице около часу ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении того времени было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.

По больнице россияне попали двумя ракетами. Оккупанты убили трех пациентов - 8-летнего мальчика, его маму и беременную 38-летнюю женщину, которая находилась на сохранении. Шесть человек ранены, среди них младенец, которому завтра исполнится шесть месяцев.

Фото: в Селидово прямым попаданием разрушены пятиэтажный дом и корпус больницы (facebook.com/don.gunp)

Удар по пятиэтажке

За час до удара по больнице путинские войска ударили по пятиэтажке - 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

Фото: россияне разрушили 5-этажку в Селидово (t.me/VadimFilashkin_donoda)

В результате получили травмы 6 гражданских, в том числе трое детей - 7-летний мальчик и две девочки 12 и 16 лет.

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики, спасатели.

Фото: спасательная операция в Селидово (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, в городе повреждено по меньшей мере 9 многоквартирных домов, магазин, аптека, автомобили.

Чем били россияне

По предварительной информации, россияне били ракетами "Искандер-М" и С-300.

Полицейские парамедики всю ночь оказывали раненым помощь, доставляли их в медучреждения, а также эвакуировали людей из разрушенной больницы. Многие из спасенных пациентов - тяжелые.

Правоохранители уже возбудили дело по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).