Число погибших из-за удара РФ по Киеву 7 февраля возросло
Число жертв вражеской атаки на Киев 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице умерла одна из пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе", – рассказал он.
Как добавил мэр столицы, она находилась в крайне тяжелом состоянии.
"Врачи неделю боролись за жизнь женщины", - констатировал Кличко.
Обстрел Киева 7 февраля
В Киеве, области и ряде регионов с утра 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось, что в Киеве и области раздаются взрывы, работала ПВО.
Позже стало известно о пожарах в высотке и на СТО в Голосеевском районе и двух пострадавших в Днепровском районе. Кроме того, на левом берегу в Киеве часть домов осталась без света. Обломки российской ракеты повредили две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения.
В общей сложности количество раненых в Киеве возросло до нескольких десятков, еще 4 человека погибли.
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