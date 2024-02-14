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Число погибших из-за удара РФ по Киеву 7 февраля возросло

Киев, Среда 14 февраля 2024 10:21
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Число погибших из-за удара РФ по Киеву 7 февраля возросло Фото: число погибших из-за удара РФ по Киеву 7 февраля возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Число жертв вражеской атаки на Киев 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице умерла одна из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе", – рассказал он.

Как добавил мэр столицы, она находилась в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи неделю боролись за жизнь женщины", - констатировал Кличко.

Обстрел Киева 7 февраля

В Киеве, области и ряде регионов с утра 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось, что в Киеве и области раздаются взрывы, работала ПВО.

Позже стало известно о пожарах в высотке и на СТО в Голосеевском районе и двух пострадавших в Днепровском районе. Кроме того, на левом берегу в Киеве часть домов осталась без света. Обломки российской ракеты повредили две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения.

В общей сложности количество раненых в Киеве возросло до нескольких десятков, еще 4 человека погибли.

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