Махинации с закупками Минобороны: обнаружена еще одна коррупционная схема

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram.

В рамках расследования касательно закупок Минобороны по организации питания детективы подтвердили факты существования коррупционной схемы. Она позволяла существенно завышать цены на определенные категории товаров.

"Таким образом недобропорядочные поставщики получают сверхприбыль и фактически наживаются на армии во время полномасштабной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Как объяснили правоохранители, схема позволяла поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые продукты. К примеру, яйца продавали втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, - по ценам, в разы ниже рыночных.

Детективы изымают и обрабатывают большой массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов снабжения всех наименований продуктов по каталогу. Сейчас назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов.

К следственным действиям привлекли Государственную аудиторскую службу.

НАБУ показало фото документов, изъятых во время проведения следственных действий. Это треть из всего объема.

Фото: НАБУ изучает документы, чтобы выявить схемы при закупках Минобороны (t.me/nab_ukraine)

Скандалы с закупками для ВСУ

Напомним, в прошлом году СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

На фоне скандала заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

Позже ГБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны, а также и.о. директора департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами. Они при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Речь идет о событиях 2020-2021 годов, когда Минобороны возглавлял Андрей Таран.

ГБР сообщило, что следствие по бывшим чиновникам Минобороны завершено. Дело в ближайшее время будет направлено в суд.