"Дія" будет продуктом с открытым кодом: что это значит

Правительство поддержало инициативу сделать приложение "Дія" продуктом с открытым кодом. Это не только поможет масштабировать этот проект, но и узнать, как он работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры .

"Ускоряем экспорт "Дія" за границу и увеличиваем прозрачность - открываем код приложения! Правительство поддержало эту инициативу. А еще любой разработчик сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению", - говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что путь к лучшим цифровизированным государственным решениям лежит именно в open-source.

"Это помогает развивать и масштабировать продукт. Например, эстонское приложение X-Road - на его основе мы построили систему "Трембіта", которая отвечает за быстрый обмен данными между реестрами", - объясняют в ведомстве, добавляя, что развернув код, никто не сможет получить доступ к реестрам.

Благодаря этому, IT-специалисты из любой точки мира смогут:

узнать, как работает "Дія";

проанализировать код, особенности архитектуры приложения.

Возможности "Дія"

В ближайшее время в приложении "Дія" появятся восемь новых услуг. Среди них - растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие. На данный момент в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале - более сотни услуг.

В частности, недавно в приложение "Дія" добавили карту укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут к ближайшему безопасному месту и воспользоваться еще рядом возможностей. Кроме того, переселенцы могут получить кредит на жилье и заявку на его оформление можно подать онлайн через "Дію".