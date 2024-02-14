ЕС предложил ввести санкции против Северной Кореи за отправку ракет России, - Bloomberg

Европейский союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление ракет России, которые используются против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Евросоюз предложил включить в список министра обороны Северной Кореи и Главное ракетное бюро - правительственный орган, контролирующий программу баллистических ракет КНДР.

"Баллистические ракеты, спроектированные, разработанные и произведенные Северной Кореей, использовались российскими вооруженными силами против Украины", - говорится в документе ЕС, с которым ознакомился Bloomberg.

Издание отмечает, что Северная Корея также предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Благодаря этой поддержке, а также способности Москвы поставлять ограниченные части через третьи страны, Россия смогла нарастить производство боеприпасов намного больше, чем Украина получает от своих союзников.

Эффект от потенциальных мер против Северной Кореи, которые включают запрет на поездки и замораживание активов, скорее всего, будет в основном символическим.

Предлагаемые санкции, для принятия которых необходима поддержка всех государств-членов и которые могут измениться до этого момента, включают в себя перечисление десятков физических и юридических лиц, участвующих в производстве и поставках оружия, а также компонентов и машин, необходимых для его создания.

КНДР передала РФ ракеты

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

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