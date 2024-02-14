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Нидерланды присоединились к коалиции беспилотников для Украины

Среда 14 февраля 2024 13:58
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Нидерланды присоединились к коалиции беспилотников для Украины Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нидерланды присоединяются к коалиции беспилотников для Украины. В рамках коалиции Амстердам будет поставлять Киеву передовые беспилотные технологии и укреплять ее наступательный потенциал в войне против России.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Это обязательство Нидерландов дополняет поставки Украине истребителей F-16, артиллерии, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

По словам министра, для Нидерландов могут возникнуть дополнительные расходы в дополнение к 2 миллиардам евро, выделенным на 2024 год.

"Мы, конечно, знаем, что беспилотники очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции беспилотников, которую Украина создала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это - увеличиваем производство, используем новейшие технологии и предоставляем именно то, что нужно Украине", - заявила она.

Предыстория

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

По словам латвийского министра, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

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