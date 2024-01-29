Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

ВСУ опровергают заявления россиян о якобы захвате Табаевки Харьковской области, в Ужгороде с визитом глава МИД Венгрии Петер Сийярто, а в НАТО призвали быть готовыми, что Россия запустит ракеты по Европе.

РБК-Украина собрало главные новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

ВСУ опровергают захват Табаевки

Российские пропагандисты и Минобороны РФ распространяют информацию о захвате Табаевки на Купянском направлении Харьковской области. Однако начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо опровергает это. По его словам, заявления россиян не соответствуют действительности, бои еще продолжаются.

Более подробно о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.

Атака на НПЗ в Ярославле

В России заявили об атаке на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Этот НПЗ является одним из самых больших, который имеет страна-агрессор.

В атаке враг традиционно обвиняет Украину. По данным роспабликов, всего было якобы было 4 дрона, которые летели в направлении НПЗ, но лишь один из них достиг цели. Но, мол, тот тоже был посажен средствами РЭБ, он упал у установки гидрокрекинга.

Названы профессии, наиболее востребованы на фронте

По словам командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктора Николюка, неизменно самыми востребованными специалистами в армии является пехота.

"Такие данные, наверное, было бы некорректно озвучивать, но наиболее нужные специалисты - это, конечно, пехота. Это та идущая вперед пехота, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага", - сказал Николюк.

Украина

Политика

Новое интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому телеканалу ARD. В ходе которого заявил о недопустимости "силовых" методов со стороны ТЦК. Кроме того, он назвал численность украинской армии, заявив, что она насчитывает 880 тысяч человек. А также объяснил, чем грозит прекращение помощи Украине от США и призвал не допустить Третьей мировой войны.

Главные заявления президента в интервью - читайте в материале РБК-Украина.

Сийярто в Ужгороде

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Ужгород с целью нормализации украино-венгерских отношений. Там он встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком.

Перед началом переговоров его участники почтили память украинских воинов.

Инспекторы из США в Украине

В Киев прибыли генеральные инспекторы от Министерства обороны США, Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы проверить использование оказанной Украине помощи.

50 млрд евро для Украины

Financial Times написало, что ЕС может "обвалить" экономику Венгрии, если та не поддержит помощь Украине. Эту информацию опровергают европейские чиновники в комментариях СМИ.

При этом у венгерского премьер-министра Виктора Орбана утверждают, что Венгрия открыта для использования бюджета ЕС для пакета помощи на 50 миллиардов евро Украине.

Курс

Доллар в обменных пунктах Украины немного "вырос" в начале недели. По состоянию на утро 29 января средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 38,35 грн.

Мир

Санкции ЕС против России

Совет Европейского союза сегодня продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на полгода, а именно до 31 июля 2024 года.

Эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 в ответ на "неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины".

США

Президент США Джо Байден пообещал ответ за атаку беспилотника на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли три солдата армии США и по меньшей мере 34 получили ранения.

Это первый случай гибели американских военнослужащих от вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в секторе Газа.

НАТО

Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленных генералов, НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности, в Германии, если Москва начнет войну против Альянса.

Генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО в Германии, призвал союзников упростить бюрократические процедуры, которые сейчас усложняют перемещение войск и техники. Также лидеры стран Альянса надеются согласовать введение системы "военного Шенгена", которая позволит военным конвоям свободно передвигаться по территории стран НАТО до саммита в Вашингтоне в июле.